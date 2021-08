[뉴스人사이드]MZ세대 공략해 31세에 억만장자가 된 남자

닉 몰너 애프터페이 창업주

[아시아경제 권재희 기자] 호주에서 가장 젊은 자수성가 억만장자. 호주기업 인수합병(M&A) 역사상 역대 최대 규모로 주목받은 기업 '애프터페이'의 공동 창업주 닉 몰너의 이야기다.

지난 1일(현지시간) 미국의 핀테크기업 스퀘어는 약 290억달러(약 33조 4000억원)에 애프터페이 주식 전량을 인수하기로 했다고 발표했다. 거래는 2022년 1분기 완료될 예정이다. 스퀘어 측은 추후 애프터페이를 자사의 '셀러 앤 캐시 앱' 사업부에 통합해 보다 많은 소매점들이 애프터페이의 후불결제 시스템(BNPL·Buy Now, Pay Later)을 제공할 수 있도록 할 예정이라고 밝혔다.

애프터페이의 성공에는 공동 창업주 중 한명인 닉 몰너의 공이 컸다. 몰너는 호주 시드니대를 졸업하고 벤처캐피털 MH카네기에 입사했다. 몰너는 MH카네기에서 기술기업 투자를 담당했고, 가족 사업인 보석판매업을 돕기 위해 이베이를 활용하면서 사업감각을 키웠다.

그러다 2014년엔 호주 투자회사 기네스피트그룹의 최고투자책임자(CIO)를 지낸 앤서니 아이젠과 함께 애프터페이를 창업했다.

애프터페이는 '지금사고, 나중에 지급하라'를 모토로 한 후불결제 시스템(BNPL·Buy Now, Pay Later)으로 급성장했다. 애프터페이의 결제 시스템은 이용자가 물건 가격의 일부만 내고 바로 물건을 구매한 뒤 나머지는 무이자 4회에 걸쳐 결제하도록 한다. 고객은 자동결제를 놓친 경우에만 수수료를 지불하며, 연체료 누적 상한 제한을 둬 부채가 늘어나는 것을 막고있다. 다만 연체 가능성이 높은 고객들을 걸러내기 위해 빅데이터를 활용해 결제 요청 중 상당수는 거절하고 있다.

글로벌 금융위기를 겪으며 신용카드처럼 빚이 늘어나는 금융 서비스 사용을 두려워하는 MZ세대들을 파고들며 호주에서 가장 가치있는 핀테크기업으로 성장했다. 몰너 역시 18세에 글로벌 금융위기를 경험한 밀레니얼 세대로, 이들 세대가 부채 관리 실패를 두려워하는 점에 착안했다. 실제로 애프터페이 이용자의 평균 나이는 33세로 꼽힌다. 현재 애프터페이는 호주를 비롯해 미국, 캐나다, 뉴질랜드, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등에서 서비스를 제공하고 있으며 전 세계적으로 1600만명 이상의 이용자를 보유하고 있다.

특히 애프터페이는 코로나19를 계기로 수요가 급증했다. 코로나19를 겪으면서 비용 절감에 관심이 높아진 사람들은 연체 시 고율의 수수료를 부과하는 신용카드 대신 애프터페이의 무이자 할부 금융을 선택한 것. 지난 5월 스위스계 은행 UBS가 호주에서 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 20%가 신용카드를 이전보다 덜 쓰고, 13%가 신용카드 대신 후불 결제 시스템을 이용하고 있다고 답했다.

스퀘어의 애프터페이 인수 배경 역시 MZ세대를 중심으로 급성장하고 있는 후불결제 시장을 선점하기 위해서라는 해석이 나온다. 실제로 BNPL은 코로나19 대유행 기간동안 수요가 급증한 것으로 나타났다. 어도비 애널리틱스에 따르면 BNPL 시스템 이용률은 2021년 초 기준 코로나19 대유행 이전에 비해 3배 증가한 것으로 조사됐다. 특히 당장 많은 현금은 없지만 물건을 먼저 제공받고 조금씩 나눠 지불하고자 하는 젊은 소비자들 사이에서 인기가 높다. 신용카드 발급이 까다로운 호주와 유럽 등에서 이용자들이 급증하고 있는 것으로 나타났다.

닐 선더스 글로벌데이터 리테일 이사는 "애프터페이 시스템인 ‘BNPL’ 시장이 매우 빠르게 성장하고 있다는 점을 감안해 볼 때 스퀘어가 애프터페이에 인수에 나선 것은 당연한 수순"이라고 설명했다.

약 290억달러의 이번 거래는 호주 기업 역사상 가장 큰 딜로 꼽힐 전망이다. 호주 기업 역사상 역대 최대규모 딜은 2017년 유럽 부동산 대기업 유니베일-로담코가 쇼핑센터 운영기업 웨스트필드그룹을 200억달러에 인수한 것으로, 이번에 스퀘어와 애프터페이의 인수합병이 이를 능가할 예정이다.

한편 몰너는 지난해 애프터페이 최고경영자(CEO)에서 물러나 글로벌 최고수익책임자(CRO)를 맡고 있다.

