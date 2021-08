일본 코로나 신규 확진, 나흘째 최다치 경신…또 1만5000명대

[아시아경제 정현진 기자] 일본에서 코로나19 일일 신규 확진자가 나흘째 최다 기록을 경신하고 있다.

7일 NHK방송 등에 따르면 일본의 코로나19 일일 신규 확진자 수는 이날 오후 6시30분 기준 1만5753명으로 집계됐다. 나흘째 최다 기록을 이어가고 있는 것이다.

일본에서는 도쿄올림픽 개막 7일째인 지난달 29일 하루 확진자가 처음으로 1만명대에 올라섰으며, 검사 건수 감소 영향으로 확진자가 상대적으로 적게 나오는 월요일(8월 2일) 하루를 제외하고 줄곧 1만2000~1만5000명대의 확진자가 쏟아지고 있다. 누적 확진자 수는 101만8554명, 사망자는 1만5288명이다.

주요 지역별로는 도쿄와 수도권 3개 광역지역의 사정이 크게 악화하고 있다. 도쿄의 이날 신규 확진자는 4566명으로, 지난 5일(5042명)에 이어 역대 두 번째로 많았다. 토요일 기준으로는 최다치를 기록했다. 도쿄와 인접한 지바현에서는 1075명의 신규 감염자가 확인돼 나흘 연속으로 최다치를 기록해가고 있으며 사이타마현도 닷새째 1000명을 넘어서면서 역대 최다(1449명)인 것으로 집계됐다. 가나가와현에서는 이날 역대 2번째로 많은 1893명이 코로나19 양성 판정을 받았다.

이와 함께 일본에서도 세계보건기구(WHO)가 '관심 변이'로 분류한 페루 유래의 '람다 변이' 바이러스가 공항 검역에서 처음 확인됐다. 후생노동성은 하네다공항을 통해 입국한 30대 여성의 검체에서 지난해 12월 페루에서 처음 보고된 람다 변이가 일본 내 첫 사례로 검출됐다고 밝혔다.

일본 정부는 전염력이 한층 강한 각종 변이가 유행함에 따라 2차 접종을 마친 사람을 대상으로 내년에 3차 접종을 시행하는 방안을 검토하고 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr