전웅태, 한국 근대5종 사상 첫 올림픽 메달 쾌거…역사 새로 썼다

[아시아경제 김형민 기자] 한 선수가 펜싱, 수영, 승마, 육상, 사격을 모두 하는 종목인 근대5종에서 우리나라 사상 첫 올림픽 메달이 나왔다.

전웅태(광주광역시청)가 우리 근대5종의 역사를 새로 썼다. 전웅태는 7일 일본 도쿄 스타디움에서 열린 2020 도쿄올림픽 근대5종 남자 개인전에서 5개 종목 합계 1470점을 얻어 조지프 충(영국·1천482점), 아메드 엘겐디(이집트·1천477점)에 이어 3위에 올라 동메달을 획득했다.

함께 출전한 정진화도 4위(1466점)라는 호성적을 남겼다.

1964년 도쿄 대회부터 올림픽 근대5종에 출전한 한국의 사상 첫 메달이다. 이전까지 한국 근대5종의 올림픽 최고 성적은 11위였다.

남자부에서 1996년 애틀랜타 대회 때 김미섭, 2012년 런던 대회의 정진화(LH), 여자부에선 전날 김세희(BNK저축은행)가 각각 11위에 올랐었다.

