전국서 오후 6시까지 1365명 코로나 신규 확진…주말 최다 가능성

[아시아경제 정현진 기자] 코로나19 4차 대유행이 이어지는 가운데 토요일인 7일에도 전국 곳곳에서 오후 6시 기준 1300명대의 신규 확진자가 발생했다.

방역당국 등에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 1365명으로 집계됐다. 전날 같은 시간에 집계된 수보다 30명 적고, 1주일 전인 지난주 토요일(7월 31일) 같은 시간 집계보다는 184명 많다.

오후 6시 기준으로 중간 집계한 확진자는 연일 1000명대를 웃돌다가 지난 2일(887명) 잠시 세 자릿수대로 떨어졌지만 다시 1300∼1400명대로 올라선 상태다. 현 추세가 이어지면 주말 최다 확진자가 나올 가능성도 있다. 직전 주말 최다 기록은 지난달 24일 1487명이었다.

이날 확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 875명(64.1%), 비수도권이 490명(35.9%)이다. 시도별로는 경기 433명, 서울 386명, 부산 101명, 충남 77명, 경남 74명, 대구 59명, 인천 56명, 경북 53명, 충북 50명, 강원 21명, 울산 14명, 광주 13명, 전북 9명, 대전 8명, 전남 6명, 제주 5명이다.

