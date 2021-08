부산 기장군, 요양병원 돌파감염 등 코로나 확산에 방역 강화 대응

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 관내 요양병원과 요양시설을 대상으로 방역 강화 조치에 나선다.

기장군 내 요양병원에서 집단감염이 발생함에 따라 7일 오전 오규석 기장군수 등 군 간부들이 긴급 대책회의를 갖고 요양병원 집단감염 사례 발생에 따른 대응방안에 대해 논의했다.

오 군수는 “지금까지 다른 어느 지자체보다도 강력한 방역조치를 하며 선제 대응해 왔는데, 요양병원에서 백신 접종을 했음에도 불구하고 입원환자와 직원들에게서 돌파감염 사례가 발생했다”며 “기장군감염병방역단과 5개 읍·면 방역단을 총동원해 관내 요양병원 5개소, 요양시설 41개소에 대해 강도 높은 집중 방역을 시행하라”고 지시했다.

집단감염이 발생한 요양병원은 지난 6일 오전 간호조무사가 코로나19 확진 판정을 받은 이후 7일까지 37명(환자 34명, 종사자 3명)의 확진자가 추가로 발생했다.

부산시 시민방역추진단이 지난 6일 오후부터 해당 요양병원에 대해 환자 182명, 직원 90명 등 총 272명을 대상으로 코로나19 검사를 시행해 양성 38명, 음성 234명이 나왔다.

해당 요양병원은 지난 6일 오후부터 확진자가 발생한 해당 층에 대해 동일집단 격리 조치가 내려진 상태다.

기장군은 관내 요양병원과 요양시설 등 전체를 대상으로 7일 오전부터 방역 강도를 높여 집중 방역 소독에 들어갔다.

기장군감염병방역단은 집단감염이 발생한 해당 요양병원에 대해 집중적으로 방역을 시행 중이고, 5개 읍·면 방역단은 관할 소재지별 요양병원과 요양시설에 대해 방역을 진행 중이다.

