김태호 '경제 강국 G5 가는 길' 출간…비전과 정책 담아

김 의원 “국민이 원하고, 시대가 필요로 하는 ‘변화’는 ‘공존’입니다”



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국민의힘 대선주자 김태호 의원이 자신의 비전과 정책을 담아 '경제 강국 G5 가는 길'란 제목의 책을 출간했다.

김 의원은 “누가 대통령이 되든 ‘공존’이라는 시대적 소명을 완수해야 한다”고 강조하며 “임기 내에 반드시 협치의 틀을 이뤄내야 하고, 차기 대통령은 임기에 연연해서는 안 된다”고 서론에서 밝혔다.

김 의원은 출마 선언과 공약 발표를 통해 ‘87년 체제의 종식’과 ‘승자독식의 권력구조 개편’을 주장해왔다.

김 의원이 이번에 출간한 책은 경제 강국 G5로 도약하기 위한 사회 각 분야의 정책 방향과 과제를 망라했다. 책은 서론에 이어 ▲빛의 속도만큼 빠른 변화 ▲경제의 신르네상스 ▲교육과 신문화 ▲인도?태평양시대 외교 ▲새로운 10년 ▲희망의 리더십 ▲공존의 길로 구성됐다. 경제, 교육, 문화, 외교·안보 등 사회 전 분야의 개혁과제를 담은 셈이다.

김 의원이 책을 통해 강조하는 것도 ‘공존’이다. 김 의원은 “우리 사회가 사실상 내전 상황”이라고 진단하면서 “소모적인 내전을 멈추고 미래를 향해 전진하기 위해서는 무엇을 해야 할까요?”라고 자문한다.

그 해답을 ‘87년 체제 종식’을 통해 ‘공존의 틀’을 만드는 것에서 찾았다.

