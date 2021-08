[포토]성장현 용산구청장, 용산공예관 부채 특별전 관람

[서울시 자치구 포토뉴스] 성장현 용산구청장, 용산공예관 부채 특별전 관람...김수영 양천구청장, 취약계층에 말복맞이 '100인의 백숙' 삼계탕 전달



성장현 용산구청장, 용산공예관 부채 특별전 관람

[아시아경제 박종일 기자] 성장현 용산구청장이 5일 한남동 용산공예관(이태원로 274)을 찾아 ‘부채, 남실바람이어라’ 특별전을 관람했다.

‘부채, 남실바람이어라’전은 오는 29일까지 열린다. 선자장 김동식 장인의 백접윤선, 백접선, 염색백접선, 세살조각황칠선, 쪽물염색선, 미니비단선 등 작품 30여점을 만나볼 수 있다.

용산공예관은 지난 2018년2월 문을 열었다. 지하 3~지상 4층, 연면적 2800㎡ 규모다. 1층 공예품 판매장과 2층 도자기ㆍ한복 체험장, 3층 공예 배움터와 공방, 4층 야외공연장을 갖췄다. 화~일요일 오전 10시부터 오후 7시까지 운영하며 매주 월요일은 쉰다.

성장현 구청장은 “전통 공예품의 우수성을 알리고 문화적 가치를 계승하기 위해 서울시 최초로 용산공예관을 조성했다”며 “전시회 뿐 아니라 전통공예 체험 프로그램도 마련돼 있으니 관심 있는 분들의 많은 방문을 바란다”고 말했다.

김수영 양천구청장, 취약계층에 말복맞이 '100인의 백숙' 삼계탕 전달

김수영 양천구청장이 6일 오전 신월2동 주민센터 3층 대강당에서 열린 말복맞이 ‘100인의 백숙’ 삼계탕 나눔행사에서 동지역보장사회협의체, 직원들과 함께 취약계층 100가구에 삼계탕을 전달했다.

이날 삼계탕과 반찬은 코로나19 방역수칙 준수 아래 김수영 구청장을 비롯 동협의체 위원, 복지통장 및 동주민센터 직원들을 통해 취약계층에 전달됐다.

김수영 구청장은 “긴 폭염으로 심신이 지친 구민분들이 이번 말복맞이 삼계탕을 드시고 건강하게 여름을 보내시길 바란다”고 말했다.

