[아시아경제 이정윤 기자] 6일 오전 10시 13분께 서울 중구 소공동 한국은행 통합별관 건축 공사장에서 50대 작업자 1명이 철근 더미에 깔려 숨졌다.

소방당국 등에 따르면 숨진 남성은 이날 공사장 지하 3층에서 일을 하던 중 낙하한 철근 더미에 깔렸다가 10시 36분께 구조됐다. 작업자는 구조 당시 이미 심정지 상태였던 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

