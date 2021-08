진도군 확진자 속출…이동진 군수 제주도 휴가 ‘논란’

이틀간 10명 확진자 발생…상황 악화하자 급히 복귀

[진도=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 수도권에 집중됐던 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 여름 휴가철 비수도권으로 퍼지며 전남 진도군에서도 이틀간 10명의 확진자가 발생하면서 방역 당국에 비상이 걸렸다.

코로나19 확진자가 수도권과 비수도권에서도 속출하고 있어 다른 지역 방문 자제령이 내려진 가운데 진도군 방역 지휘소 책임자인 이동진 군수가 여름 휴가차 제주도를 다녀온 것으로 알려져 논란이다.

6일 진도군에 따르면 이동진 군수는 지난 3일부터 4일간 휴가를 내고 가족과 함께 제주도에 머무르다 5일 밤늦게 돌아온 것으로 확인됐다.

이 군수의 휴가 기간 지역 유명 카페 주인이 확진 판정을 받은 이후 6일 오전까지 10명의 확진자가 발생했다. 진도에서의 코로나19 확진자 발생은 지난 6월 9일 12번째 확진 이후 2개월 만으로, 지역사회는 발칵 뒤집혔다.

하지만 최초 감염원은 물론 확진자 동선 발표도 늦어지면서 주민들은 불안감은 커졌다. 이런 상황에서 군정 책임자인 군수의 모습이 보이지 않았고, 제주도로 휴가를 떠난 것으로 알려졌다.

이 군수는 지역 내 코로나19 확진자 추가 발생 소식을 접하고 휴가를 중단한 채 지난 5일 복귀했으나 휴가지가 제주도라는 사실이 알려지면서 비난의 목소리도 커지고 있다.

진도군 관계자는 “군수님 휴가 시작 당시에는 코로나가 잠잠했으며 상황이 악화하자 급히 복귀에 나섰지만, 교통편을 구하기가 쉽지 않아 늦어졌다”며 “지난 5일 밤 복귀해 보건소를 방문해 보고받고 6일 오전 긴급 대책 회의를 열었다”고 말했다.

한편 진도군은 지난 5일 ‘코로나19 집단감염’ 관련한 윤영주 부군수 명의로 긴급 안내문을 통해 “작은영화관과 토요민속공연, 경로당, 농협주관 보답대회, 장애인복지관, 노인복지관, 마을경로당, 각종 체육시설 등 모든 행사와 프로그램 운영을 중단한다”며 “진도군 공직자들의 사적 모임을 금지하고 거리두기 4단계 격상을 검토하겠다”고 알렸다.

앞서 김영록 전남도지사는 지난달 30일 도내 22개 시·군 단체장들과 화상으로 긴급 방역 대책 회의를 하고 “방역 수칙 준수와 점검에 최선을 다해달라”고 당부했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr