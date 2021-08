日, 韓 해수부 독도 실시간 영상 제공에 "일본 고유 영토"…중단 요청

[아시아경제 정동훈 기자] 일본 정부가 한국 해양수산부가 독도의 모습을 실시간 영상으로 제공하는 '독도종합정보시스템'을 운영하는 것에 대해 "극히 유감"이라는 입장을 전한것으로 알려졌다.

일본 주요 언론에 따르면 후나코시 다케히로 일본 외무성 아시아대양주국장은 5일 오후 김용길 주일 한국대사관 정무공사에게 전화로 일본 정부의 이런 입장을 전달했다.

앞서 해수부는 독도 영상을 실시간으로 제공해 국민이 어디서든 볼 수 있게 하는 독도종합정보시스템을 6일부터 운영한다고 이날 밝혔다. 이 시스템은 독도 역사, 관련 과학 정보 등도 제공한다.

후나코시 국장은 김 공사에게 "독도는 역사적 사실에 비춰도, 국제법상으로도, 명백히 일본의 고유 영토"라며 영유권을 주장을 되풀이했다. 그러면서 독도종합정보시스템 운영에 대해 "이번 한국의 대응은 도저히 받아들일 수 없으며, 극히 유감"이라고 항의한 뒤 해당 사업을 중단하라고 요구했다.

김 공사는 후나코시 국장에게 독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 한국의 고유 영토라는 게 우리 정부의 일관된 입장이라고 강조하면서 일본 측의 요구를 일축한 것으로 알려졌다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr