소비자가 바라 온 마루 ‘코엑스에서 만나보세요’

‘옳고, 곧고, 다른’ 마루 올고다, 12일부터 15일까지 ‘코리아빌드’ 전시회 참가

목재 전문기업 유니드(대표 정의승)가 국내 최대 건축 전시회인 코리아빌드(KOREA BUILD)를 통해 마루 브랜드 ‘올고다(OLGODA)’ 홍보에 나선다. 유니드는 오는 12일부터 15일까지 4일간 서울 강남구 코엑스(COEX) A홀과 C홀에서 열리는 코리아빌드에 올고다 부스를 개설, 다양한 제품 라인 소개와 함께 다채로운 이벤트를 펼친다고 밝혔다.

올고다는 목재 분야 40년 이상 업력의 유니드가 ‘옳고, 곧고, 다른’의 철학을 담아 선보인 신개념 마루 브랜드다. SE0 등급 목재만 사용해 안전하고 친환경적이며 특히 단단하고 견고한 신소재 ‘올코어(OL-core)’로 마루 시장의 새로운 트렌드를 주도하고 있다. 기존 합판 강마루 대비 5배 이상 뛰어난 내구성을 지닌 올코어는 찍힘과 긁힘, 눌림에 강한 올고다 마루의 핵심 소재다.

나아가 올고다는 마루 업계 최초로 무상 보증 서비스인 ‘올케어(OL-care)’를 도입해 소비자의 환영을 받고 있다. 올케어는 마루 전문가인 올마스터가 직접 고객을 방문해 찍힘 자국을 복원하고 전문적인 마루 관리 요령을 안내해주는 서비스로, 마루 시공 후 1년 이내 1회에 한해 고객 요청 시 제공된다.

이번 코리아빌드에서 올고다는 올코어 소재로만 이뤄진 ‘솔리드’, 올코어와 내수 합판을 최적 비율로 결합한 ‘밸런스’, 나무 본연의 패턴 디자인이 돋보이는 ‘그루브’, 천연 원목 단판을 활용한 ‘시그니처’ 등 4가지 라인에 걸쳐 55종에 이르는 마루 제품을 전시하고 소개한다. 헤링본, 중폭, 광폭 등 다양한 패턴 디자인이 적용된 마루 제품이 관람객들의 눈길과 발길을 사로잡을 것으로 기대된다. 또한 올고다는 코리아빌드 행사 참가에 맞춰 스톤 패턴 디자인을 적용한 광폭 신제품을 공개할 예정이다.

부스 이벤트도 풍성하게 준비했다. 방문객 모두에게 펜, 마스크 등 다양한 기념품을 증정하고 올고다 브랜드 공식 SNS 계정을 팔로우하면 LED 스마트 온도계가 장착된 텀블러를 선물한다. 또 마루 혹은 인테리어 견적을 요청하는 등 상담을 진행하는 고객에겐 고급스러우면서도 실용적인 대용량 에코백을 제공하며 100% 당첨 이벤트를 통해 스타벅스 기프트카드 등 푸짐한 경품을 나눠준다.

유니드 김남훈 팀장은 “올고다가 론칭 6개월여 만에 국내외 마루 시장에서 큰 관심을 모았고 올코어 소재와 올케어 서비스에 대한 소비자 문의가 늘고 있어 코리아빌드 행사에 참가하게 됐다”며 “방역 수칙을 철저히 준수하는 안전한 전시와 상담으로 바이어와 고객의 궁금증을 풀어주겠다”고 말했다.

한편 코리아빌드는 설계, 시공, 디자인, 유지 관리에 이르는 건설·건축의 전 과정을 아우른 전문 전시회로, 올해 행사는 건축계의 노벨상이라 불리는 ‘프리츠커상’을 수상한 세계적인 건축가 반 시게루(Ban Shigeru)의 작품전이 함께 열려 더욱 관심을 모으고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr