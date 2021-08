카누 간판 조광희, 파이널B 5위…최종 13위

[아시아경제 김형민 기자] 우리 카누의 간판 조광희(28·울산시청)가 파이널B 5위, 최종 13위로 2020 도쿄올림픽을 마쳤다.

조광희는 5일 일본 도쿄 우미노모리 수상경기장에서 열린 대회 카누 스프린트 남자 카약 1인승 200m 파이널 B에서 36초 440의 기록으로 8명의 출전 선수 중 5번째로 결승선을 통과했다. 이에 따라 조광희는 파이널A에 진출한 8명의 뒤를 이어 최종 순위 13위를 기록했다.

조광희는 이날 앞서 열린 준결선 2조에서 36초 094의 기록으로 8명의 선수 중 6위를 기록해 조별 상위 4명에게 주어지는 파이널A(메달 매치) 진출 티켓을 획득하지 못했다. 4위 사울 크라비오토(스페인·35초 934)와는 0.160초 차이였다.

조광희는 한국 카누의 간판이다. 첫 올림픽 무대였던 2016 리우데자네이루 올림픽에선 카누 스프린트 남자 카약 1인승 200m와 2인승 200m에서 모두 준결선 무대를 밟았다. 한국 카누 선수 중에선 유일하게 도쿄올림픽 출전 티켓을 땄다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr