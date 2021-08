갤Z폴드3·플립3, 초호화 해골 디자인으로 재탄생

수제 스마트폰 시리즈 명맥 이어

[아시아경제 차민영 기자] 삼성 폴더블(접을 수 있는) 스마트폰인 '갤럭시 Z 폴드 3와 '갤럭시 Z 플립 3'의 해골 테마 한정판 제품이 내주 출시된다.

네덜란드 IT 전문매체 레츠고디지털은 4일(현지시간) 삼성전자가 오는 11일 새로운 폴더블 스마트폰 갤럭시 Z 폴드 3와 갤럭시 Z 플립 3 리미티드 에디션을 선보일 예정이라고 밝혔다.

디자인을 맡은 곳은 '갤럭시S21' 리미티드 에디션을 선보였던 러시아 고급 스마트폰 디자인 전문회사 캐비어다. 두 모델 모두 티타늄 소재에 도발적인 해골 장식이 특징이다. 갤럭시 Z 폴드 3는 '라그나로크'라는 이름으로, 갤럭시 Z 플립 3는 '카트리나 칼라베라'라는 이름으로 출시될 예정이다.

검정과 빨간색 등 어두운 색 조합이 특징인 라그나로크 에디션의 가운데에는 스칸디나비아 불의 왕인 수르트를 의미하는 불타는 해골이 새겨졌다. 반면 화려한 느낌을 주는 카트리나 칼라베라는 멕시코 일러스트레이터의 작품에서 영감을 얻은 것으로 전해졌다. 18K 화이트 골드 해골에 419개에 달하는 보석이 수놓아졌다.

캐비아 갤럭시 Z 폴드 3 라그나로크 에디션은 99개 한정판으로 출시되며 제품 가격은 1만770달러부터 시작한다. 갤럭시 Z 플립 3 카트리나 칼라베라 에디션의 시작가는 4만6460달러로 책정됐다.

