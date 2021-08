HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,500 전일대비 1,900 등락률 +5.05% 거래량 11,844,208 전일가 37,600 2021.08.04 15:30 장마감 관련기사 HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요"외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도HMM 쉬었다, 하반기 시장 주도할 제2의 HMM 공개! close 노조가 임금 및 단체협약(임단협) 협상 난항으로 파업 위기에 처하자 청와대를 찾아 도움을 요청했다. 사측과 채권단 산업은행이 공적자금 투입을 이유로 임금 인상 등 직원 처우 개선에 미온적이자 정부가 나서달라는 이유다.

4일 해운업계에 따르면 김진만 HMM 육상노조 위원장과 전정근 해원노조 위원장은 4일 오후 청와대 내 연풍문에서 시민사회수석실 관계자와 면담했다.

두 위원장은 HMM 직원들이 회사 회생과 해운 재건 계획을 위해 수년간 열악한 환경에서도 근무해왔지만 사측과 산업은행이 공적자금 투입을 이유로 임금인상에 난색을 보이고 있다고 전달했다. 또 실제 파업에 돌입할 경우 수출 물류대란이 불가피하다는 점을 전하며 노조가 파업에 피할 수 있게 도와달라고 요청했다.

이 자리에서 전 위원장은 선원들의 열악한 처우를 호소하는 '대통령께 보내는 서신'도 전달했다.

전 위원장은 "대통령의 결단과 추진력의 결실인 해운 재건 계획으로 수출 대란은 물론 수출입기업 몰락도 막을 수 있었다"면서도 "그 해운 재건에는 선원이 없었다"고 말했다.

그러면서 "교대자가 없어 1년 넘게 승선하는 등 어려운 상황을 더는 견디지 못하는 선원들이 떠나고 배는 설 준비를 하고 있는데 정부와 회사는 배를 또 만든다는 자축만 하고 있다"며 "대통령이 '사람이 먼저다'라고 강조했는데 '배가 먼저다'라고 느껴지는 상황"이라고 강조했다.

이어 "어떻게든 배가 서는 일이 없도록 파업에는 나서고 싶지 않지만 지금 형국이 저희를 파업으로 내몰고 있다"면서 "배가 서지 않도록 도와달라"고 호소했다.

현재 HMM은 노사가 임금인상률에 대해 입장차를 좁히지 못하는 가운데 육상노조는 중앙노동위원회 쟁의조정을 신청한 상태로, 해원 노조도 4차 협상 결렬 시 중노위 조정을 신청할 계획이다. 두 노조는 중노위 조정에서도 협의가 이뤄지지 않을 경우 파업에 돌입하겠다는 입장이다.

