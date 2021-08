주포 류은희 1득점으로 묶여

여자 핸드볼 대표팀이 2020 도쿄올림픽 준결승 진출에 실패했다. 4일 일본 도쿄 요요기 국립경기장에서 열린 핸드볼 여자부 8강에서 스웨덴에 30-39로 졌다. 2012년 런던대회 4위 뒤 9년 만에 올림픽 준결승에 도전했으나 스웨덴의 장신 벽에 가로막히고 말았다. 스웨덴은 러시아올림픽위원회, 스페인 등 강호들을 완파하며 조별리그 B조 1위에 오른 팀이다. 반면 대표팀은 조별리그 A조에서 1승 1무 3패를 기록, 턱걸이로 8강에 올랐다. 이날 경기에서 전력 차는 여실히 드러났다. 시종일관 스웨덴에 주도권을 빼앗겨 전반을 13-21로 마쳤다. 대표팀은 후반 시작 뒤에도 7분여 동안 득점하지 못했다. 주포 류은희(헝가리 교리)가 1득점으로 묶여 승부를 뒤집을 수 없었다.

