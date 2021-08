[아시아경제 이준형 기자] 웅진씽크빅은 경영기획실장으로 김홍석 상무보를 선임했다고 4일 밝혔다.

김홍석 웅진씽크빅 경영기획실장은 소비자 분석과 경영전략 수립에 강점을 가진 기획전문가다. 고려대 경영학과를 졸업하고 미국 하버드대학교에서 통계학 석사 학위를 취득했다. 이후 P&G 소비자시장전략본부, AB인베브 동북아시아 마케팅 인사이트, 존슨앤존슨 중국 비전케어 전략기획, 삼성전자 메모리사업부 등에서 다양한 기업 혁신 프로젝트를 성공적으로 이끌었다.

웅진씽크빅 관계자는 “김 실장이 수년 간 쌓아온 마케팅과 전략기획 역량은 에듀테크와 교육플랫폼 비즈니스의 혁신에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr