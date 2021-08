대구시, 신천둔치에 폭염기간 '얼음물 나눔터' 운영

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시는 무더위에 지친 시민들을 위해 8월 한달 동안 신천 둔치 내 시원한 '얼음물(달구벌 맑은물) 나눔터'를 운영한다고 4일 밝혔다.

나눔터는 유동 인구가 많은 ▲중동교 ▲수성교 ▲도청교 3개소 교각 아래에 위치해 있다.

코로나19 확산에 따른 강화된 사회적 거리두기 상황을 감안해 비대면으로 운영된다. 하루 중 가장 무더운 시간대인 오후 1시부터 5시까지 시원한 다리 그늘 아래 나눔터를 설치, 시민들이 스스로 1인당 1병씩 가져갈 수 있도록 했다.

또한, 무더위를 피해 신천을 찾는 시민들을 위해 다양한 도심 속 무더위쉼터 공간도 추가로 마련했다. 나무 그늘 아래서 뜨거운 햇살을 피할 수 있도록 거수목 주변에 벤치 12개를 조성했다.

연일 계속되는 폭염 속에서 신천 둔치를 이용하는 시민들의 무더위를 식혀줄 쿨링포그 시스템도 희망교 상류 좌안 둔치에 8월 중 설치할 예정이다.

김충한 대구시 미래공간개발본부장은 "무더위 속에서도 마스크를 착용해야 하는 시민들을 위해 나눔터를 조성하게 됐다"며 "시원한 물을 마시며 더위를 극복하고, 안전한 쉼터가 되도록 방역수칙을 잘 지켜주시기를 당부드린다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr