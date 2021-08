경기도 지역협력연구센터, 난치성 피부질환 '건선' 치료제 개발

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 아녹타민1(ANO1) 단백질의 활성을 억제하면 난치성 피부질환인 '건선' 치료에 효과가 있다는 연구결과가 나왔다.

경기도 지역협력연구센터(GRRC)는 4일 차의과학대학교 양영덕 교수팀과의 공동연구를 통해 이 같은 사실을 규명했다고 밝혔다. 건선은 피부 표피의 각질이 증가하고 염증이 나타나는 난치성 질환으로 몸의 면역기능 이상으로 발생한다.

경기도 지역협력연구센터는 연구개발 기반이 부족한 중소기업을 지원하기 위해 경기도가 도내 대학, 연구소와 중소기업을 연결, 기술개발 활동을 지원하기 위해 설립한 산·학 협력 모델이다. 도는 올해 총 52억7000만원을 지원한다.

연구팀은 생체 내에 존재하는 이온 통로 중 하나인 아녹타민1 이온통로의 활성을 효과적으로 억제하면 발진, 홍반, 인설(하얀 각질) 등 건선의 주요 증상과 건선을 일으키는 염증 유발 물질이 감소하는 결과를 확인했다.

이에 따라 건선이나 암 등 난치성 질환 치료를 위한 새로운 아녹타민1 저해제 개발 등 연구 범위를 확대해 나갈 계획이다.

아녹타민1은 염소 이온이 세포 안팎으로 드나들 수 있는 통로 역할을 하는 막단백질이다.

양영덕 교수는 "건선은 원인이 밝혀지지 않아 치료가 까다롭고 재발이 잘되는 난치성 피부 질환"이라며 "이번 연구 사례는 건선 치료법 개발에 새로운 돌파구로 활용될 수 있을 것"이라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 '인터내셔널 저널 오브 몰레큘러 사이언스'(international Journal of Molecules Sciences) 7월호에 실렸다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr