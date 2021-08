[아시아경제 구채은 기자] 일본 정부가 중국과 영유권 분쟁을 빚고 있는 센카쿠 열도 인근에 미사일 부대를 추가로 배치하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다.

일본 방위성은 내년 말까지 육상자위대 미사일 부대를 오키나와현 이시가키지마에 배치한다는 방침을 굳히고 500-600명 규모의 부대원을 배치할 예산을 반영할 계획이라고 요미우리신문이 보도했다.

이시가키지마는 센카쿠열도에서 남동쪽으로 약 150㎞ 지점에 있으며 타이완에서도 동쪽으로 약 230㎞ 떨어진 곳에 위치해 있다.

일본은 오는 2024년 3월까지 오키나와 요나구니지마에 전자전 부대를 상주시키는 등 자위대 추가 배치도 추진하고 있다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr