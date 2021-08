[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도는 3일 ‘제5기 충남도 지역사회보장조사 연구용역 착수보고회’를 가졌다고 밝혔다.

사회보장조사는 지역 내 사회보장 실태와 주민 욕구를 파악해 지역별 사회보장 격차를 해소하고 균형발전의 기초자료로 활용하기 위해 실시된다.

연구용역은 충남여성정책개발원이 맡게 된다. 충남여성정책개발원은 앞으로 6개월간 도내 6200가구를 대상으로 빈곤·보육·돌봄·고용·주거 등 복지사업 영역과 노인·장애인·영유아·아동 등 대상자별 복지 욕구 및 방향을 분석하게 된다.

도는 연구용역을 통해 분석된 결과물을 내년에 수립할 ‘제5기 충남 지역 사회보장 기본계획(2023년~2026년)’에 반영할 계획이다.

김종수 도 사회복지과장은 “연구용역을 통해 주민 삶의 질을 향상하는 정책이 다수 발굴돼 정책에 실제 반영될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

