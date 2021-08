[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 ] 제주에서 고무 튜브에 매달려 바다로 떠내려가던 10대 4명이 제주해경에 의해 구조됐다.

3일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오전 11시 38분쯤 제주시 구좌읍 세화해변에서 사람이 탄 고무 튜브 2개가 해상으로 밀려가고 있다는 신고를 받았다.

해경은 즉시 제주파출소 세화출장소에 대기 중이던 해상순찰대를 긴급 출동시켜 해변으로부터 약 200m 해상에서 떠 있는 고무 튜브 2개에 매달려 있던 A군(10대) 등 4명을 발견하고 안전하게 구조했다.

구조된 A군 등 4명의 건강 상태는 이상이 없는 것으로 알려졌으며, 해경은 이들에게 안전한 물놀이를 할 수 있도록 계도 조치했다고 밝혔다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr