류한수 올림픽 8강行 실패…한국 레슬링 노메달 위기

1976년 몬트리올대회 뒤 처음으로 올림픽 노메달될 듯

류한수(33·삼성생명)의 2020 도쿄올림픽 8강 진출이 좌절됐다. 3일 일본 지바 마쿠하리 메세 A홀에서 열린 레슬링 그레코로만형 남자 67㎏급 16강에서 이집트의 무함마드 엘 사예드에게 6-7로 졌다.

1피리어드 시작 20초 만에 내준 메치기가 뼈아팠다. 그 뒤 그라운드 기술로 2점을 더 허용해 0-6으로 뒤졌다. 류한수는 2피리어드에서 판이한 경기력을 보여줬다. 종료 1분 20여 초를 남기고 태클로 2점을 얻었다. 이내 또 한 번 태클에 성공하고, 상대 선수의 챌린지가 수렴되지 않아 4점 차(3-7)로 따라붙었다. 류한수는 엘 사예드를 계속 밀어붙였다. 종료 16초를 남기고 다시 태클에 성공해 6-7까지 추격했다. 그러나 승부를 뒤집기에 시간은 턱없이 부족했다.

메달 가능성은 남아있다. 엘 사예드가 결승에 오르면 패자부활전 진출권이 주어져 동메달을 노려볼 수 있다. 기회가 무산되면 한국 레슬링은 1976년 몬트리올대회 뒤 처음으로 올림픽을 노메달로 마감한다. 레슬링 대표팀은 지난 3월 국제대회 출전 길에 나섰다가 코로나19에 집단 감염됐다. 일정에 차질이 생겨 이번 대회 출전권을 두 장 얻는데 머물렀다. 다른 한 장의 주인공인 그레코로만형 남자 130㎏급의 김민석(28·울산남구청)은 지난 1일 1라운드에서 탈락했다.

