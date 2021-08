인천TP, SW·IT·BT 산업 실태조사…중장기 발전전략 마련

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)는 인천지역 소프트웨어(SW)·정보기술(IT)·생명공학(BT) 산업에 대한 실태조사를 한다고 3일 밝혔다.

인천TP는 리서치 전문 연구기관을 통해 SW·IT·BT 산업의 세부 분야 현황, 기업별 대표 제품, 기업의 인력 구성 및 연구개발 진행 상황 등에 대한 자료를 수집한다.

아울러 디지털 뉴딜 등 디지털 대전환에 대한 인식 조사 등 관련 산업 및 기업 전반에 대한 종합적인 데이터를 확보할 계획이다.

또 코로나19 등 외부요인에 의한 운영·경영상의 어려움, 산업 활성화에 필요한 정책 건의 등 기업 현장의 목소리도 귀담아 듣는다.

인천TP는 실태조사 결과를 바탕으로 인천지역 관련 산업의 특징과 강점·약점·기회·위협 요소가 담긴 SWOT 분석을 통해 산업별 특성에 따른 기업 지원정책을 수립하고 관련 산업의 중장기 발전 전략을 마련할 방침이다.

인천TP 관계자는 "SW·IT·BT기업의 성장지원을 위한 정책 마련을 위해 해마다 실태조사를 하고 있다"며 "특히 올해는 코로나19 등 외부요인과 디지털 전환이라는 글로벌 흐름을 반영한 산업 활성화 운영방안 수립의 토대가 될 것"이라고 밝혔다.

인천TP는 과학기술정보통신부의 'SW융합 클러스터1.0 및 2.0' 사업 공모에 선정된 2014년부터 매년 SW·IT융합산업 분야의 기업 지원 및 산업 활성화를 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.

