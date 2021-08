다이빙 우하람, 男 3m 스프링보드 결승 진출

[아시아경제 최동현 기자] 한국 다이빙 대표선수 우하람(23·국민체육진흥공단)이 결승에 진출했다.

우하람은 3일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2020 도쿄올림픽 다이빙 남자 3m 스프링보드 준결승에서 6차 시기 합계 403.15점을 받아 12위로 결승에 진출했다. 준결승에 진출한 전체 선수 18명 중 12위 안에 들면 결승에 오른다.

우하람은 이날 1차 시기에서 61.20점을 받아 공동 15위로 시작했다. 2차 시기에서는 59.50점을 얻어 16위로 미끄러졌다. 하지만 3차 시기에서 난도를 높여 68.40점을 받으며 14위로 올라섰다.

4차 시기에서는 73.50점을 받으면서 전체 12위까지 올랐으나 5차 시기에 약간 불안한 모습을 보이며 64.50점을 받아 13위로 밀렸다. 마지막인 6차 시기에서 우하람은 76.05점을 받아 12위로 오르며 턱걸이로 결승 진출을 확정지었다.

우하람은 이날 오후 3시부터 열리는 결승에서 한국 다이빙 사상 처음으로 올림픽 메달 사냥에 나선다.

