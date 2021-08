넷마블, 소셜 카지노 게임사 '스핀엑스' 2.5조원에 인수

[아시아경제 부애리 기자] 넷마블이 글로벌 3위 모바일 소셜 카지노 게임사 '스핀엑스(SpinX)'의 지분 100%를 21억9000만달러(약 2조5000억원)에 인수한다고 2일 밝혔다.

2014년 설립된 '스핀엑스'는 대표작으로 캐시 프렌지, 랏처 슬롯, 잭팟 월드 등을 보유하고 있으며 2021년 2분기 기준 글로벌 모바일 소셜 카지노 장르 매출 기준 3위에 올라있다.

스핀엑스는 최근 몇 년간 소셜카지노 업계에서 가장 빠르게 성장한 회사다. 지난해 한화 기준 매출액 4970억원을 기록했다. 2021년 1분기는 매출 1622억원, 상반기는 전년동기대비 46% 증가한 3289억원의 매출액을 달성했다.

이승원 넷마블 대표는 "소셜 카지노 게임장르는 글로벌에서 지속적으로 성장하고 있고 특히 스핀엑스는 이 장르에서 가장 빠르게 성장하고 있는 회사"라며 "이번 인수로 넷마블은 기존 주력 장르인 역할수행게임(RPG)에 더해 소셜 카지노 장르를 확보함으로써 게임 포트폴리오 다각화를 이루게 됐으며 이를 통해 글로벌 게임 경쟁력도 한층 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.

폴 장 스핀엑스 대표는 "모바일 소셜 카지노 사업은 지속적으로 성장하는 분야인 만큼 넷마블과의 시너지를 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 공고히 하는 기회로 만들 것"이라고 전했다.

