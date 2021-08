배우 김용건, 연인 관계 39세 연하 여성에 '낙태 강요 미수 혐의' 피소

[아시아경제 이정윤 기자] 배우 김용건(75)이 연인 관계였던 39살 연하 여성 A씨에게 임신 중절을 강요한 혐의로 피소됐다.

2일 경찰 등에 따르면 A씨는 지난달 말 강요 미수 등의 혐의로 김용건을 서울 서초경찰서에 고소했다.

김용건과 A씨는 2008년부터 만남을 이어왔으며 올해 초 A씨가 임신 소식을 전하자 김용건이 출산을 반대하면서 갈등이 시작된 것으로 알려졌다. A씨는 지난주 경찰에 출석해 고소인 조사를 받은 것으로 전해졌다.

김용건 측은 경찰 조사를 받고 법에 저촉되는 행위가 있다면 책임지겠다고 밝혔다. 또 그와 별개로 출산 전후 산모와 아이를 위해 최선을 다하겠다고 했다.

김용건은 1967년 KBS 공채 탤런트로 데뷔했으며 오랜 기간 다양한 영화, 드라마, 예능을 통해 사랑받았다. 전 부인과는 1977년 결혼해 배우 하정우(본명 김성훈)와 김영훈 두 아들을 뒀고 1996년 이혼했다.

