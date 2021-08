[인사]한국에너지기술연구원 <승진> ▶조원철 수소연구단장 ▶오세승 에너지ICT융합연구단장 ▶ 우중제 광주바이오에너지연구개발센터장 ▶홍진철 운영관리팀장 ▶김병현 플랫폼연구실장 ▶김효정 총무회계실장 ▶김병진 안전문화실장 ▶김백순 시설운영실장 <전보> ▶박영철 온실가스연구단장 ▶정순관 미세먼지연구실장

