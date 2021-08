역삼역·을지로4가역 등 서울 지하철 8개역 '역명병기' 공개경쟁 입찰

7월 29일부터 8월 12일까지

역명판부터 전동차 안내방송까지 지역 랜드마크로서의 이미지 홍보

[아시아경제 임철영 기자] 서울교통공사가 올해 하반기 추진을 예고한 서울 지하철 1~8호선 내 역명병기 유상판매 사업을 본격 나선다고 2일 밝혔다. 공사는 지난 달 29일부터 입찰공고를 시작, 이달 12일까지 해당 역사의 부역명을 구매해 광고할 사업자를 공개 입찰을 통해 모집할 계획이다.

이번 역명병기 판매 대상은 환승역인 을지로4가(2·5호선), 노원(4·7호선)을 포함해 뚝섬역·역삼역(2호선), 발산역(5호선), 내방역(7호선)으로 총 8개 역이다. 사전 수요조사·원가조사를 거친 결과 사업 추진에 적합한 것으로 나타난 역들로 지난 5월 사전 안내 시 예상했던 5개 역보다 늘었다.

역명병기 입찰에 참여하려면 해당 기업 및 기관이 대상 역에서 500m 이내에 위치해야 한다. 낙찰자는 3년 동안 원하는 기관명을 대상 역의 부역명으로서 역사 외부 폴사인 안내판부터 승강장 역명판, 전동차 안내방송 등 총 10곳에 표기·표출할 수 있다. 이후 희망할 경우 재입찰 없이 1회에 한해 3년 간 계약 연장이 가능하다.

김석호 서울교통공사 신성장본부장은 “역명병기는 해당역이 가지는 지역의 상징성을 가져가 브랜드 광고를 할 수 있는 효과적인 방법”이라며 “많은 기관과 기업의 관심과 참여를 바란다”라고 말했다.

