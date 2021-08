행안부 '안전한-TV, 8월 안전한 여름방학 보내기 온라인 행사

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 운영하는 안전 전문 누리집 '안전한-TV'에서 전국 초·중·고 학생들을 대상으로 ‘안전한 여름방학 보내기’를 주제로 8월 한 달간 온라인 참여 행사를 추진한다고 2일 밝혔다.

우선 재난 유형별 올바른 안전 행동 수칙에 대한 교육과 학생들의 관심을 유도하기 위해 '안전한-TV' 누리집에 게시된 영상을 시청하고 총 20개의 안전 상식 문제를 푸는 행사가 추진된다. 아울러 학생들이 스스로 안전에 대한 다짐과 실천을 통해 안전한 사회를 만들고자 하는 취지에서 여름방학 기간 동안 본인이 실천한 안전 관련 일상을 누리집에 게시해 알리는 행사도 열린다.

이번 참여 행사는 현직 교사들이 자발적으로 모여 학교에 온라인 교육 콘텐츠를 제공하고 있는 ‘학교가자닷컴’과 협업해 진행된다. ‘학교가자닷컴’은 코로나19 이후 초유의 학교 휴업이라는 상황에서 일선 학교 현장에 양질의 온라인 교육 콘텐츠를 제공하기 위해 대구지역 교사들이 주축이 되어 운영 하고 있는 학습 누리집이다.

박종현 안전소통담당관은 “매주 제작하고 있는 ‘주간 학교 안전통신문’ 프로그램이 일선 학교 현장에서 널리 쓰이며 좋은 반응을 얻고 있다”며 “코로나19로 여름방학 동안 주로 집에 머무는 학생들에게 안전에 대한 관심과 참여를 이끌어내는 또 다른 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

