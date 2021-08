[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주신세계가 폭염에 좋은 아이템인 양산을 선보이고 있다. 양산을 쓰면 체감온도를 10도 정도 낮출 수 있고 자외선 차단에 효과적일 뿐만 아니라 물론 피부에도 큰 도움이 된다. 양산을 고를 때에는 바깥 면은 밝고, 안쪽 면은 검은색 같은 어두운 색이 좋다.

