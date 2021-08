'펠프스 후계자' 드레슬, 50m 등 금메달 2개 추가…올림픽 5관왕

[아시아경제 임온유 기자] '펠프스의 후계자' 케일럽 드레슬(26·미국)이 2020 도쿄올림픽에서 5관왕을 차지했다.

드레슬은 올림픽 경영 종목 마지막인 1일 오전 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 금메달 두 개를 더 따냈다.

먼저 드레슬은 남자 자유형 50m 결승에서 21초07의 기록으로 금메달을 목에 걸었다. 세사르 시엘루(브라질)가 2009년 작성한 세계 기록(20초91)은 깨지 못했지만 시엘루가 2008년 베이징 대회에서 세운 종전 올림픽 기록(21초30)은 13년 만에 새로 썼다.

드레슬은 2위 플로랑 마노두(프랑스·21초55)에게 0.48초 앞서며 여유 있게 터치패드를 찍었다. 마노두는 2012년 런던 대회 금메달, 2016년 리우데자네이루 대회 은메달에 이어 이 종목에서 3회 연속 올림픽 메달을 수확했다. 동메달은 마노두에 0.02초 뒤진 브루누 프라투스(브라질·21초57)에게 돌아갔다.

드레슬은 이후 이번 대회 경영 종목 마지막 경기로 치러진 남자 혼계영 400m 결승에서 미국 대표팀의 세 번째 영자(접영)로 나서서 3분26초78의 세계 신기록과 금메달을 합작했다. 이날 미국 대표팀이 낸 기록은 역시 미국이 2009년 로마 세계선수권대회에서 세웠던 종전 세계 기록(3분27초28)을 무려 12년 만에 0.50초 줄인 것이었다.

2위는 영국(3분27초51), 3위는 이탈리아(3분29초17)였다.

드레슬은 이번 도쿄 대회에서 단체전인 계영 400m를 시작으로 자유형 100m, 접영 100m에 이어 이날 금메달 2개를 보태며 대회 첫 5관왕이 됐다. 드레슬이 이번 대회에서 메달을 놓친 것은 올림픽에서는 처음 정식 종목으로 치러진 혼성 혼계영 400m(5위)뿐이었다. 나머지 종목에서는 모두 시상대 맨 위에 섰다.

드레슬은 이미 펠프스 은퇴 이후 치른 세계선수권대회에서는 2017년 헝가리 대회 7관왕, 2019년 광주 대회 6관왕을 차지하고 두 대회 연속 남자부 최우수선수(MVP)에 뽑히며 세계 수영을 평정했다.

올림픽에서는 2016년 리우 대회에서 단체전인 계영 400m 혼계영 400m에서만 금메달을 땄던 드레슬은 도쿄 대회를 통해 자신이 세계 수영의 새 황제임을 확인하고 개인 통산 금메달 수도 7개로 늘렸다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr