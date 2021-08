손보업계 최우수 설계사 '블루리본' 2373명 선정

[아시아경제 오현길 기자] 손해보험업계에서 모집질서 위반이나 불완전판매가 없는 최우수 설계사에게 주어지는 '블루리본' 컨설턴트에 2373명이 선정됐다.

1일 손보협회는 엄격한 기준에 따라 판매실적·모집건전성이 뛰어난 전속 모집인을 선발했다고 밝혔다. 올해 블루리본 컨설턴트에 선정된 인원은 전년도 2002명 대비 371명 증가했다.

블루리본 인증을 받으려면 5년 연속 우수인증 모집인으로써 계약유지율이 13회차 95%, 25회차 90% 이상을 달성하고, 계약건수는 전체 1500건, 장기보험 300건 이상을 기록해야 한다.

올해 최연소 수상자는 34세, 최고령 수상자는 79세였으며, 남자는 855명, 여자는 1518명이었다. 특히 메리츠화재 엄장식, 현대해상 이덕자 컨설턴트는 2011년 이후 11년 연속으로 블루리본에 선정됐다.

손보협회는 블루리본 컨설턴트의 영업활동을 지원하고 인증제도의 대외 공신력 제고를 위해 홍보활동을 추진할 예정이다.

협회 관계자는 "보험소비자가 블루리본 인증자 정보를 확인할 수 있도록 블루리본 홈페이지상 인증자 정보를 공개하고 인증자에게는 디지털 인증서를 제공한다"며 "블루리본 기념 인증패·뱃지를 부여해 자긍심을 고취하고 보험 영업 시 활용할 수 있다"고 말했다.

