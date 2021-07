[경제전망]7월 소비자물가 2%대 이어갈까…정부, 서민금융 확대계획 발표

[세종=아시아경제 손선희 기자] 지난 2분기 2% 중반까지 치솟았던 물가상승률이 7월에도 이어질 지 관심이 모아진다. 통계청은 오는 3일 '7월 소비자물가 동향'을 발표할 예정이다.

소비자물가 상승률은 지난 4월 2.3%를 기록한 뒤 5월 2.6%를 나타내면서 9년 1개월 만에 최고치를 경신했다. 6월에는 2.4%로 상승폭이 다소 둔화하긴 했지만 여전히 높은 물가상승률을 보였다.

정부는 하반기 물가상승률이 다소 둔화할 것으로 예상하고, 연간으로는 물가관리 목표치인 '2% 이하'를 달성할 수 있을 것으로 보고 있다. 하반기에는 지난해 물가의 기저효과가 완화되고 농축수산물 공급이 회복될 수 있을 것이란 기대다. 이 같은 흐름이 7월 소비자물가 지표에 반영될 지 주목된다.

경상수지 흑자 규모도 관심이다. 한국은행은 오는 6일 '6월 국제수지' 결과를 공개한다. 지난 5월 경상수지는 107억6000만달러(약 12조2018억원) 흑자로 집계됐다. 지난해 같은 달(22억4000만달러)보다 85억2000만달러 많은 것으로, 5월 흑자액으로는 사상 최대였다. 지난해 5월 이후 13개월 연속 흑자일 뿐 아니라 5개월 만에 다시 100억달러를 넘어섰다.

경상수지가 크게 불어난 것은 수출 호조와 국제 운임 상승이 이어지는 가운데 국내 기업이 해외 현지법인에서 받은 배당 수입까지 큰 폭으로 늘어났기 때문이다. 배당 수입 효과 등이 사라진 6월 경상수지 흑자 규모가 얼마나 줄었을지 주목된다.

금융당국은 다음 주 정책서민금융 공급 확대 계획을 발표한다. 금융위원회는 올해 정책서민금융 공급목표를 확대하고 신규상품도 공개한다. 2분기 공급자금 운용 현황도 공개된다.

