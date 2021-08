[아시아경제 조슬기나 기자]방송통신위원회는 지난달 전체회의에서 의결한 '한국방송공사ㆍ방송문화진흥회ㆍ한국교육방송공사 임원 선임 계획'에 따라 한국교육방송공사 이사 지원자 공모절차에 들어간다고 1일 밝혔다.

공모기간은 2~13일이다. 공모접수가 마감되면 지원서를 방통위 홈페이지에 공개해 지원자들에 대한 국민들의 의견 및 질의를 접수한다.

이번 이사 공모에서는 국민들이 지원자의 전문성, 분야별 대표성 등을 살펴보고 직접 의견을 제시할 수 있도록 했다. 또한 새롭게 도입된 면접심사를 통해 방통위 상임위원들이 국민을 대신해 질의하고 주요 질의응답 내용을 공개함으로써 국민 참여의 폭을 넓힌다.

한편, 방통위는 지난 방통위 공고와 같이 한국방송공사 이사 또는 방송문화진흥회 이사 지원자는 한국교육방송공사 이사에 중복하여 지원할 수 없다고 밝혔다.

