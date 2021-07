호텔신라, 2분기 영업이익 464억원…흑자 전환(종합)

[아시아경제 임춘한 기자] 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 93,500 전일대비 900 등락률 -0.95% 거래량 285,904 전일가 94,400 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 호텔신라, 상반기 순익 105억…흑자전환 성공호텔신라, 2분기 영업이익 464억원…흑자 전환'델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은? close 는 30일 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 464억원으로 지난해 동기(영업손실 634억원)와 비교해 흑자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

매출은 9534억원으로 전년동기대비 82.3% 증가했다. 순이익은 120억원으로 흑자로 돌아섰다. 호텔신라는 "5분기 만에 흑자로 전환한 지난 1분기에 이어 2분기 연속으로 흑자를 기록했다"며 "이는 코로나19 상황이 호전됐기 때문이 아닌 경영효율화를 통한 수익성 개선 효과 때문"이라고 설명했다.

호텔신라의 시내 면세점 매출은 7729억원으로 96.4%, 공항 면세점 매출은 736억원으로 61.0% 증가했다. 호텔레저부문을 보면 서울 신라호텔 매출은 352억원으로 29.4%, 제주 신라호텔 매출은 49.0% 늘었다. 호텔신라는 "면세점 부문에서는 공항 임차료 절감 등으로 수익성 개선 효과가 발생했다"며 "호텔레저부문에서는 여름 성수기를 앞두고 적자 폭이 감소했다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr