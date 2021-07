[아시아경제 오현길 기자] GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 44,050 전일대비 1,000 등락률 -2.22% 거래량 853,563 전일가 45,050 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “GS건설, 하반기 주택 부문이 성장 이끈다”GS건설, 2분기 영업이익 1253억원…전년동기대비 24%↓[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일 close 은 대현2동강변 주택재건축정비사업조합과 2683억원 규모의 주택재건축정비사업 공사를 수주했다고 30일 공시했다.

회사측은 "대구광역시 북구 대현동 일원에 지하 3층 지상 36층, 12개동 규모의 공동주택 1106 세대 및 부대 복리시설 등을 건설하는 공사"라고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr