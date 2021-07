거제시, '청춘다락' 프로그램 참여 청년 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 청년들의 문화·여가생활을 돕는 청춘다락 프로그램에 참여할 청년을 모집한다고 30일 밝혔다.

프로그램은 레진아트공예, 아로마 힐링수업, 라탄 등공예 등 3개 프로그램 총 6개반, 각 반 5명 내외의 청년을 모집해 진행된다.

월 4회 운영, 수강료·재료비 전액 무료로, 거제시 청년이면 누구나 신청할 수 있다.

접수는 8월 10일부터 20일까지로 시청 홈페이지 공고문에 첨부된 신청서를 작성해 이메일로 제출하면 된다.

더욱 자세한 내용은 청춘다락 또는 시정혁신담당관 청년정책팀으로 문의하면 된다.

거제시 관계자는 "청년들의 특성에 맞는 문화 콘텐츠 제공으로 청년문화 창출과 교류가 확대되길 기대하며, 청년들이 즐겨 찾는 공간이 될 수 있도록 프로그램 운영에 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

한편 청년 커뮤니티 문화공간인 '청춘다락'은 청년들에게 모임 공간, 휴식공간 등 다양한 공간을 제공하고 맞춤형 프로그램 운영으로 청년교류 활성화에 이바지하고자 상문동 행복누림문화센터 옥상 공간(4층)에 조성됐다

