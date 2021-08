[아시아경제 조성필 기자] 정경심 동양대 교수가 법원에 안대를 착용하고 출석한 데에 대해 비하하고 욕설을 한 유튜버 등이 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 형사8부(부장검사 김우)는 30일 모욕 혐의로 유튜버 등 2명을 불구속 기소하고 다른 1명을 약식기소했다고 밝혔다. 이들은 지난해 6∼9월 정 교수가 법정에 출석하는 모습을 흉내내며 조롱하고 여성을 비하하는 욕설 등을 한 혐의를 받는다. 정 교수 측은 작년 11월 이들을 경찰에 고소했고, 검찰은 같은 해 12월 사건을 송치받아 수사했다. 기소된 이들과 함께 고소당한 또 다른 유튜버 1명은 불기소 처분됐다. 검찰은 이 유투버의 언행이 모욕죄에 이를 정도는 아니라고 판단했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr