[아시아경제 조인경 기자] 농협유통이 최신 ICT(정보통신)·IoT(사물인터넷)·AI(인공지능) 기술을 접목해 농산물 재배 환경을 자동 관제하는 미래농업인 '스마트 팜'을 농협 하나로마트 창동점에 선보였다고 30일 밝혔다.

매장에 마련된 스마트 팜은 도시 고객들에게 선진 농업 시스템을 알리고 농산물 생장 과정을 눈으로 확인할 수 있는 기회를 제공한다. 이곳에서는 맛과 영양을 모두 갖춘 샐러드용 채소인 버터헤드레터스, 이자트릭스, 이자벨, 스텐포드 등이 재배되고 있다.

농협유통 관계자는 "수확한 농산물을 인근 지역 NH농협은행 우수고객 등 소비자들에게 증정하는 행사도 확대해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr