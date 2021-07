네이버클라우드, 포스코와 글로벌 IT 기업 육성 '맞손'

[아시아경제 부애리 기자] 네이버클라우드가 포스코, 포스코인터내셔널과 중소 IT기업 육성에 손을 잡았다.

네이버클라우드는 30일 '클라우드 IT 기반 글로벌 유니콘기업 육성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 클라우드 기술지원, 산학연 협력을 통한 벤처 기업 발굴·육성, 해외 비즈니스 지원과 판로개척 등 중소 IT기업의 원활한 글로벌 진출을 위해 다각적 지원책을 제공할 예정이다.

네이버클라우드는 클라우드 기반 기술 컨설팅, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 프로그램 운영 등을 통해 우수 벤처기업의 성장을 지원한다.

포스코는 '포스코 벤처플랫폼'을 통해 우수기업을 발굴하고 네이버클라우드와의 플랫폼 비즈니스 모델 협업을 연결한다.

포스코인터내셔널은 글로벌 네트워크를 활용해 벤처기업의 해외 판로개척을 지원하고 수출 시 필요한 법률, 세무 등 기초역량교육을 지원한다.

3사 협약의 첫 사례로 프로세스 마이닝 전문 기업 ㈜퍼즐데이터가 네이버 클라우드 플랫폼 마켓플레이스에 서비스 상품화 관련 논의를 진행 중이다.

김태창 네이버클라우드 사업총괄 전무는 "유망한 스타트업의 클라우드 기반의 미래 신성장동력 확보를 위해 3사가 각 분야에서 축적한 역량을 끌어모아 협업의 장을 마련했다"며 "네이버클라우드는 국내 스타트업이 IT 경쟁력을 강화할 수 있도록 자사가 보유한 인프라와 기술력을 발휘함으로써 지속적인 동반 성장을 도모하겠다"고 말했다.

