속보[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 예방접종 대응추진단은 30일 '코로나19 예방접종 8~9월 시행계획'을 발표했다.

이번 계획에는 60세 이상 고령층 미접종자에 대해서도 접종을 추진해 '4차 대유행' 하에서 감염 시 중증·사망 위험이 높은 고령층을 보호하고자 하는 내용도 포함됐다.

이에 따라 75세 이상 연령층 중 미접종자는 별도 기간 없이 예방접종센터에서 개별 예약 후 화이자 백신으로 접종받을 수 있다.

60~74세 연령층 중 미접종자는 다음달 2~31일 진행되는 사전예약을 통해 접종일시 및 기관을 선택한 후 아스트라제네카 백신(AZ)을 다음달 5일~9월3일 동안 접종받을 수 있다. 이들의 2차 백신 접종간격은 8주로 예정됐다.

