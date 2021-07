두산중공업, 6100억원 규모 당진 LNG기지 저장탱크 수주

[아시아경제 우수연 기자]두산중공업은 당진 LNG 기지 1단계 사업 1~4호기 저장탱크 건설공사 계약을 체결했다고 30일 밝혔다. 발주처는 한국가스공사이며 계약 금액은 6100억원이다.

이번 사업은 국내 LNG 수급의 안정성을 제고하기 위해 추진되는 프로젝트로 충남 당진시 석문국가산업단지 내 약 89만㎡ 부지에 LNG기지가 건설될 예정이다. LNG저장탱크와 지면이 붙어있는 지상식 건설 방식으로 국내 최대 규모인 27만㎘급 LNG 저장탱크 4기와 초저온 펌프 등의 부속 설비를 공급하는 사업이다. 올해 8월 공사를 시작해 2025년 12월 완공 예정이다.

두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 22,050 전일대비 500 등락률 -2.22% 거래량 5,038,698 전일가 22,550 2021.07.30 11:47 장중(20분지연) 관련기사 두산중공업, 2분기 영업이익 2546억원…흑자전환두산중공업, 한국서부발전과 친환경 수소터빈 개발 맞손두산중공업, SMR 사업 강화…美뉴스케일파워에 추가 투자 close 은 지역 건설 업체인 구일종합건설과 컨소시엄을 구성해 경쟁입찰에 참여해 최종 사업자로 선정됐다. 컨소시엄 비중은 두산중공업이 90%, 구일종합건설이 10%다.

박인원 두산중공업 Plant EPC BG 부사장은 "최근 발표된 '제14차 장기 천연가스 수급계획'에 따르면 국내 LNG 수요는 2021년 약 4600만t에서 2034년 5300만t으로 늘어날 것으로 전망된다"면서 "이에 따라 저장탱크 수요도 증가가 예상되는 만큼 추가 수주를 위해 노력하겠다"라고 말했다.

두산중공업은 지난 1997년 인천기지 11·12호 저장탱크 수주를 시작으로 2007년 평택기지 18·19호와 통영기지 15·16호 저장탱크, 2010년 삼척기지 5~7호 저장탱크 등 현재까지 총 9기의 LNG 저장탱크를 수주한 바 있다.

