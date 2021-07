[아시아경제 문혜원 기자]파리바게뜨가 본격적인 무더위를 맞아 8월의 ‘파바데이’ 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.

파리바게뜨를 ‘파바’로 친근하게 줄여 부르는 애칭에서 착안한 ‘파바데이’는 매달 1일 매장에서 제품 구매 시 총 구매액이 1만5000원 이상일 경우 3000원의 혜택을 제공하는 프로모션이다.

다음 달에는 신제품인 ‘팔도 비빔빵 시리즈’와 ‘파바에 놀러온 비비빅 시리즈’ 1000원 혜택 쿠폰을 1건씩 제공한다. ‘팔도 비빔빵 3종’ 혜택 쿠폰은 같은 달 1일부터 5일까지, ‘파바에 놀러온 비비빅 시리즈 3종’ 혜택 쿠폰은 6일부터 10일까지 사용 가능하다.

‘아이스캔디 1+1 혜택 쿠폰’ 프로모션도 진행한다. 다음 달 1일 단 하루 참여 가능하며, 쿠폰은 해피앱과 파리바게뜨 공식 카카오톡 플러스친구를 통해 선착순으로 다운로드 받을 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr