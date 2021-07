위메프, 8월 1~3일 '위메프데이'…총 90개 제품 타임특가 판매

[아시아경제 김보경 기자] 위메프는 다음달 1~3일까지 사흘간 '위메프데이'를 열고 타임딜·브랜드관을 통해 여름 시즌 상품을 특가에 선보인다고 30일 밝혔다.

위메프데이 타임딜은 행사 기간 매일 하루 6번(0시, 7시, 10시, 14시, 17시, 20시) 진행한다. 시간마다 MD가 큐레이션한 상품을 5개씩, 3일간 총 90개 타임딜 상품을 공개한다.

타임딜 주요 상품은 여름시즌 가전 및 먹거리 상품으로 구성한다. 주요 상품은 ▲대웅 360도 자동회전 스탠드 서큘레이터 ▲여름 시어서커/인견 침구 ▲라헨느 프리미엄 V10+ 무선청소기 ▲피죤 건조기시트 대용량 120매+보타닉친환경 980㎖ ▲바먹 돼지막창1+1/곱창/주물럭 ▲아임웰 닭가슴살 김치볶음밥 200g 3팩 ▲행복먹거리공작소 막국수2종&불고기한쌈 2인세트 ▲쿡솜씨 햄가득부대찌개 2인 등이다.

이밖에 ▲폴로 랄프로렌 남녀공용 반팔티셔츠 ▲베어파우/폴로 외 SS 슈즈 클리어런스 ▲골드앤 14k,18k 주얼리와 같은 여름 패션·잡화 상품도 특가에 선보인다.

위메프 유저들이 선호하는 인기 브랜드 16곳을 엄선해 브랜드관도 운영한다. LG생활건강·CJ제일제당·유한킴벌리·아디다스·아모레퍼시픽 등이 참여하며, 특히 LG생활건강 브랜드관에서는 최대 40%까지 할인된 상품을 선보인다.

무료 멤버십 'VIP클럽' 멤버는 위메프데이 기간 행사 전용 VIP쿠폰을 다운받을 수 있다. 매일 0시, 12시 하루 2번(1일 0시 제외) 1000원 할인 쿠폰을 선착순 한정수량 제공한다. 발급받은 쿠폰은 당일 자정까지, 행사 기간 내 1회 사용 가능하다.

위메프 PLCC(KB국민·롯데·신한 신용카드) 첫 등록 후 3만100원 이상 결제 시 3만원 할인 받을 수 있는 할인쿠폰도 제공한다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr