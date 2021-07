경기도, 러 진출 기업 홍보 동영상 제작 지원…최대 300만원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '경기러시아기술협력센터'와 손잡고 러시아 진출 또는 진출을 추진하는 기업을 대상으로 홍보 동영상 제작 지원사업을 펼친다.

지원 대상은 본사 또는 공장 등록이 경기도에 소재한 중소(중견) 기업이다. 도는 모집을 통해 선정된 기업의 자사 기술 또는 제품에 대해 러시아어로 홍보 동영상을 제작 지원한다.

지원금액은 업체 당 300만원이다.

선정된 기업은 향후 경기러시아기술협력센터의 기술협력 플랫폼에 등재돼 경기도-러시아 기업 간 매칭사업에 참여할 수 있다.

도 관계자는 "코로나19로 러시아 시장 진출에 어려움을 겪고 있는 경기도 지역 유망 기업이 비대면 마케팅 역량을 강화하고 러시아 시장 개척을 도모할 수 있도록 기업 맞춤형 지원사업들을 지속적으로 펼쳐나가겠다"고 강조했다.

사업 참여를 희망하는 기업은 다음 달 27일까지 온라인으로 신청하면 된다. 자세한 사항은 경기러시아기술협력센터 홈페이지를 참조하면 된다.

도는 앞서 러시아와 경기도 기업 간 기술협력을 통한 상생협력을 강화하기 위해 2019년 10월 지방자치단체 최초로 경기러시아기술협력센터를 개소했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr