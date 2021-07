[아시아경제 이선애 기자]

[장 마감 후 주요 공시]

◆심텍홀딩스=보유 중인 심텍지분 2% 처분해 심텍홀딩스의 해외종속회사인 말레이시아 현지 생산법인 SUSTIO의 신규생산 공장 설립관련 투자 재원 마련, SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.(싱가포르) 1490만주 취득

◆코아시아옵틱스=최대주주 스마트지엠제이차에서 코아시아로 변경

◆파루=운영자금 32억원 조달 위한 유상증자 결정

◆엔투텍=수주계약 취소설 관련 계약상대방으로부터 계약취소 통보받은 사실 없음

◆럭슬=상장폐지결정 등 효력정지 가처분 신청 기각결정에 따른 정리매매절차 재개

◆엔바이오니아=마이다스 제5호 사모투자합자회사 50억주 취득

◆수성이노베이션=더퀸에이엠씨 66.67% 지분 취득

◆디자인=불성실공시법인지정

