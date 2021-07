전남도교육청, 사전기획가 26명 추가 선정

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 ‘2021. 사용자 참여 설계 사전기획가 추가 공모 선정 심사위원회’를 개최해 사전기획가 26명을 추가 선정했다고 29일 밝혔다.

이번 추가 공모는 내년 그린스마트 미래학교 선정 계획에 따라 사용자 참여 설계를 담당할 사전기획가 인력 확충 차원에서 이뤄졌다.

추가 선정된 사전기획가는 기존 42명과 함께 그린스마트 미래학교 사업뿐만 아니라 지역 내 학교 시설사업의 학교 공간조성 마스터플랜을 수립하는 등 전남 미래 교육을 만들어 가는 중추적 역할을 한다.

이들은 현재 추진 중인 원격연수 의무 이수를 시작으로 내달 중 전남교육청 주관 연수를 통해 본격적으로 활동할 예정이다.

황혜주 심사위원장은 “학교 담당 교사와 행정실, 사전기획가가 협력해 진행하는 전남의 사용자 참여 설계가 매우 의미 있게 추진되고 있다”며 “선정된 인력의 적극적 활동으로 전남의 희망찬 미래 교육이 실현되길 바란다”고 말했다.

