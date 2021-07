DL이앤씨 "2분기 매출 1조9223억, 영업익 2290억"

[아시아경제 임온유 기자] DL이앤씨(옛 대림산업)는 올해 2분기 IFRS 연결기준 매출액 1조9223억원과 영업이익 2290억원이 예상된다고 29일 공시했다. 영업이익율은 11.9%로 건설업종 최상위 수준이다.

DL이앤씨는 올해 회사 분할과 함께 연간 매출 7조8000억원, 영업이익 8300억원을 목표로 제시했다. 실제 2분기 매출은 목표(1조9000억원)에 부합하는 수준이며, 영업이익은 목표(1900억원) 대비 20.5% 상회한 것으로 보인다.

DL이앤씨 관계자는 "하반기부터 신규 착공 현장의 공사가 본격화되면서 매출 및 영업이익의 성장세가 나타날 것"이라고 설명했다.

연결기준 2분기 신규 수주액은 1조8041억원으로 상반기 총 3조2744억원을 기록했다. 주택부문의 경우 인허가 또는 본계약 체결을 통해 올해 수주 인식이 예정된 다수의 프로젝트들을 확보하고 있고, 해외 플랜트부문에서도 수주 호조를 보이고 있어 향후 수주 및 매출의 성장세가 이어질 것으로 기대되고 있다.

재무 안정성도 건설업종 최고 수준을 유지하고 있다. 지난달 말 기준 부채비율은 100%, 순현금액은 1조2660억원이다. 연초 대비 현금 및 현금성 자산이 3960억원 증가했다.

