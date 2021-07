[아시아경제 정동훈 기자]고등학교 기숙사와 화장실에 카메라를 설치해 불법촬영한 30대 교사가 구속됐다.

29일 서울 용산경찰서에 따르면 고등학교 교사 A씨는 자신이 근무해온 학교 2곳의 여학생 기숙사와 여직원 화장실에 카메라를 설치해 영상물을 제작한 혐의(청소년성보호법상 아동청소년성착취물 제작·성폭력처벌법상 카메라 등 이용 촬영)로 28일 구속됐다.

경찰이 A씨 자택을 압수수색하고 휴대전화와 PC를 디지털 포렌식한 결과 불법촬영은 669건이 이뤄졌다. 피해자는 116명에 이르는 것으로 파악됐다. A씨는 불법촬영물을 유포하지는 않은 것으로 전해졌다.

앞서 A씨가 재직 중이었던 학교는 지난 4월 화장실에서 카메라를 발견해 경찰에 신고했고, 경찰은 A씨를 피의자로 특정하고 불구속 입건해 수사를 진행해 왔다. 경찰은 다음 주 중으로 A씨를 검찰에 송치할 예정이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr