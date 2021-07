[속보] 한화솔루션 "OLED 시장 진출…더블유오에스 600억원에 인수"

속보[아시아경제 황윤주 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 41,300 전일대비 450 등락률 -1.08% 거래량 1,332,676 전일가 41,750 2021.07.29 14:36 장중(20분지연) 관련기사 한화솔루션, 2Q 매출 사상 최대…태양광 3분기 연속 적자[상보] 한화솔루션, OLED 소재 시장 진출…더블유오에스 600억원에 인수[컨콜] 한화솔루션 "3분기 한화큐셀 적자 축소 전망…웨이퍼·폴리실리콘 가격 하향 예상" close 은 2021년 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "파인 메탈 마스크(fmm) 기술을 보유한 '더블유오에스'를 인수했다"고 29일 밝혔다.

한화솔루션은 "2022년부터 양산 목표로 투자를 진행했고, 수천억원대의 추가 투자를 진행할 것"이라며 "이번 인수로 향후 고성장이 예상되는 OLED 시장 진출을 위한 발판을 마련하게 됐다"고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr